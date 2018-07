Zidane evita confirmar volta de Marcelo ao Real Madrid

Zinedine Zidane evitou confirmar nesta terça-feira, na Itália, a escalação do lateral-esquerdo Marcelo para o duelo que o Real Madrid fará contra a Roma, nesta quarta, às 17h45 (de Brasília), no estádio Olímpico da capital italiana, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Recuperado de uma lesão no ombro, o jogador desfalcou a equipe em duelo contra o Athletic Bilbao, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e agora o treinador francês ressaltou que o brasileiro só irá atuar "se estiver 100%" pronto.

Apesar disso, o comandante indicou que são boas as chances de Marcelo entrar jogando e que sua escalação dependeria apenas de sua participação normal no último treino antes do duelo diante da Roma. "Marcelo jogará se estiver 100%. Jogará se estiver bem e creio que está. Ele está tranquilo. Tem de treinar, dormir bem e amanhã veremos. Para jogar uma partida assim tem de estar no topo da sua forma", ressaltou o ex-jogador da seleção francesa.

Mas, independentemente da presença ou não de Marcelo como titular, Zidane destacou que o duelo desta quarta será "difícil". Entretanto, pontuou que o Real está "muito forte" para conquistar uma importante vantagem neste confronto de ida da competição continental. "A Liga dos Campeões é algo especial para o clube, para mim e para os jogadores. É uma competição especial e temos uma grande história na Champions. E o mais importante é estar preparado para enfrentar estas partidas. Estamos bem, e vamos dar tudo neste jogo", completou.

Já ao ser questionado sobre o fato de que a Roma conta com Francesco Totti, de 39 anos de idade, ainda atuando em alto nível, o astro francês ressaltou que o ídolo italiano estar jogando "é um espetáculo" e que o mesmo "tem uma carreira de se tirar o chapéu". "É um prazer vê-lo jogar", disse Zidane, na entrevista coletiva desta terça.