Zidane evita desculpas pela eliminação na Liga dos Campeões e elogia Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane afirmou que o Real Madrid precisava de uma partida perfeita diante do Chelsea, mas 'faltou alguma coisa' física ou tecnicamente para que fosse conquistada a vaga para a final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, dia 29, em Istambul.

"Não vou procurar desculpas. Futebol é assim, às vezes não conseguimos produzir o que precisamos no jogo, mas o Chelsea foi melhor e mereceu ganhar. Nada mais. Tenho de parabenizar meus jogadores, que mais uma vez deram tudo dentro de campo", afirmou o francês.

Tricampeão da Liga dos Campeões em 2016, 2017 e 2018, Zidane tentou colocar o Real Madrid na 17ª final do torneio de clubes mais importantes do mundo. O técnico não quis falar sobre possíveis mudanças na equipe ao final da temporada.

"Ainda temos quatro jogos para realizar e um título em disputa", disse Zidane, referindo-se às rodadas restantes do Campeonato Espanhol, competição que o time merengue está me segundo lugar com 74 pontos, mesmo desempenho do rival Barcelona, e dois pontos atrás do líder Atlético de Madrid.