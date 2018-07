Zidane exalta partida 'quase perfeita' do Real e diz: 'Não cansamos de vencer'

O técnico Zinedine Zidane foi só elogios a seus comandados após a conquista de mais um título pelo Real Madrid. Nesta terça-feira, o time ficou com o troféu da Supercopa da Europa ao derrotar na decisão o Manchester United por 2 a 1, na Macedônia. Apesar do placar apertado, a superioridade espanhola foi clara e a atuação agradou o comandante.

"Temos muito talento no time e com trabalho duro, você pode alcançar muitas coisas. Somos um time faminto, queremos mais. Hoje, o jogo foi quase perfeito. O primeiro tempo foi espetacular e sofremos um pouco na segunda etapa, mas é uma final, é normal que isso aconteça. Temos caráter e somos uma equipe com fome", destacou Zidane.

Amplamente superior durante a maior parte do confronto, o Real Madrid marcou com Casemiro e Isco. A vantagem poderia ter sido ainda maior, já que o próprio Casemiro e Gareth Bale chegaram a acertar a trave. Somente quando Lukaku diminuiu, o Manchester ameaçou o triunfo, mas os espanhóis souberam se segurar.

Com isso, o Real ampliou sua hegemonia na Europa. Sob o comando de Zidane, o time espanhol faturou já o seu sexto troféu em pouco mais de um ano e meio, dominando o cenário continental com dois títulos seguidos na Liga dos Campeões e na Supercopa. E no que depender do treinador, este é só começo de uma dinastia.

"Nós nunca nos cansamos de vencer", afirmou. "Temos a ambição de melhorar o tempo todo. E hoje, comparado com nossos últimos jogos, fomos bem melhor. Do primeiro ao último minuto, ficamos no jogo. Foi espetacular. Será difícil este ano, teremos jogos complicados, mas vamos tentar seguir com esta boa sequência."

Outro que exaltou o triunfo madrilenho e a atuação da equipe foi o meia-atacante Isco, eleito o melhor jogador da partida. "Nós tivemos mais chances para marcar mais gols e isso tornou o jogo mais difícil no fim, mas no geral, o time jogou uma partida bem competitiva e mereceu vencer", considerou.