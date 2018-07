Zidane faz campanha para França sediar Eurocopa 2016

A escolha do anfitrião da Eurocopa de 2016 será anunciada pelo Comitê Executivo da Uefa, em Genebra, na Suíça, após a apresentação final das três federações candidatas. Em seguida, o Comitê se reunirá para realizar a votação e definir o país escolhido.

O presidente da Uefa, o francês Michel Platini, o primeiro vice-presidente Seenes Erzik, da Turquia, e o italiano Giancarlo Abete, membro do Comitê Executivo não poderão votar, de acordo com o regulamento da entidade.

Zidane e Sarkozy vão reforçar a equipe francesa durante a apresentação, antes da votação, enquanto Paolo Maldini representará a comitiva italiana. Do lado da Turquia, o presidente Abdullah Gul tentará convencer os membros do Comitê Executivo a votar no país que também pertence ao continente asiático.

Favorita na votação, a França espera investir 1,7 bilhão de euros (US$ 2,1 bilhões) em 12 estádios - são necessários ao menos nove arenas para receber as 51 partidas da Eurocopa. Bordeaux, Lille, Lyon e Nice deverão receber novos estádios.

A Turquia, por sua vez, promete desembolsar 920 milhões de euros (US$ 1,14 bilhão) em nove estádios, sendo sete arenas completamente novas. A comitiva italiana apresenta o menor orçamento, de 745 milhões de euros (US$ 640 milhões), para reformar os seus estádios - a maioria já está dentro dos padrões europeus desde a Copa do Mundo de 1990.