Zidane faz mistério sobre Casemiro e não confirma Real para pegar o Barça

O técnico Zinedine Zidane fez mistério e não divulgou a escalação do Real Madrid para encarar o Barcelona no clássico deste sábado, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. A principal dúvida é em relação à presença de Casemiro, que se recuperou de lesão e pode reforçar o meio de campo do líder da competição.

"Eu já decidi os 11 titulares. O Casemiro está conosco, e todos nós sabemos o que ele pode trazer para a equipe, mas vamos ver o que acontece amanhã. Estou contente por seu retorno porque ele está melhor a cada dia", limitou-se a dizer o francês na entrevista coletiva desta sexta.

Casemiro era titular absoluto e um dos jogadores mais elogiados por Zidane até se contundir. Há pouco mais de dois meses, sofreu uma fissura na fíbula da perna esquerda que o tirou de ação por um longo período. Só retornou na última quarta, quando atuou ao lado dos reservas na goleada sobre o Leonesa pela Copa do Rei.

Na entrevista desta sexta, Zidane também falou sobre a indicação como um dos finalistas do prêmio de melhor técnico do mundo da Fifa em 2016. Logo em sua primeira experiência como treinador, o ex-jogador está na briga, muito em função do título da Liga dos Campeões conquistado no meio do ano.

"A cada dia estou melhor e aprendendo. Passou pouco tempo para que eu possa estar entre os três indicados. Estou dentro e muito agradecido à profissão. Há muitos treinadores que poderiam estar antes na lista. Estou desfrutando e aprendendo todos os dias. Se continuar como treinador, com certeza vou melhorar", garantiu.