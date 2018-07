Zidane indica time misto do Real Madrid no clássico contra o Atlético

O Real Madrid encerrou neste sábado a preparação para o clássico contra o Atlético de Madrid, que acontecerá domingo, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Apesar da importância do duelo, o técnico Zinedine Zidane deve poupar alguns de seus titulares devido ao cansaço físico. O Real vem de vitória por 3 a 0 sobre a Juventus em Turim, na terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, em Madri.

A tendência é que Cristiano Ronaldo fique de fora. Mas Zidane desconversou sobre o assunto. "Conversamos sempre com ele e com todos os jogadores. Quando há muitos jogos seguidos, sabemos que alguns atletas precisam descansar e conversamos. Mas não vou contar detalhes. Isso será decidido no vestiário."

A principal novidade no treino desta sexta-feira foi a presença do zagueiro Raphael Varane, recuperado de lesão. Em compensação, Zidane ainda não contará com Nacho Fernández, que se recupera de problema muscular sofrido no sábado passado no jogo contra o Las Palmas pela competição nacional.

Zidane não confirmou a formação da zaga. E a dúvida está em quem fará companhia para Sergio Ramos, que está suspenso do jogo de volta contra a Juventus pela Liga dos Campeões por conta do terceiro cartão amarelo. Varane e Jesús Vallejo disputam a vaga.