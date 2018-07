Zidane minimiza ausência de Vidal no Bayern contra o Real: 'Isso não muda nada'

O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, em casa, pela 33ª rodada da competição, mas é fato que a cabeça dos jogadores da equipe e do técnico Zinedine Zidane já está concentrada principalmente no confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, contra o Bayern de Munique, no próximo dia 25, na Alemanha.

Ao falar sobre o duelo em entrevista coletiva nesta terça, o treinador francês minimizou a importância da ausência do meio-campista chileno Arturo Vidal, que lesionou o joelho direito de forma grave em treino no último domingo e se tornou desfalque de peso da equipe alemã para o mata-mata continental.

"Esse é um problema do Bayern porque é um jogador importante. Sentimos que tenha se lesionado, mas isso não muda nada. O Bayern é um time com um elenco muito bom e com grandes jogadores que podem substituí-lo bem", ressaltou Zidane.

E o comandante também exibiu certa irritação ao comentar o fato de que o árbitro inglês Michael Oliver passou a sofrer com ameaças de torcedores da Juventus após ter assinalado o polêmico pênalti que resultou no gol de Cristiano Ronaldo que classificou o Real às semifinais da Liga dos Campeões.

No último dia 11, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, a equipe italiana vencia o time espanhol por 3 a 0 e o duelo de volta das quartas de final estava indo para a prorrogação. Porém, aos 47 minutos do segundo tempo, Michael Oliver anotou falta de Benatia sobre Lucas Vásquez na área em um lance que gerou grande revolta dos jogadores do time italiano, que teve o goleiro Buffon expulso por reclamação antes da cobrança do astro português.

A Juventus foi superada por 3 a 0 pelo Real, em Turim, na partida de ida das quartas de final e fez o que parecia ser impossível ao abrir três gols de diferença no confronto de volta. Entretanto, se despediu de forma amargada na competição depois de considerar que não houve pênalti sobre Vásquez no fim do duelo.

"Temos conversado sobre isso (ameaças ao árbitro), é um exagero o que estão dizendo, mas não estou aqui para falar outra vez deste tema. O que temos de fazer é pensar no jogo de amanhã e preparar também para o jogo seguinte dentro de uma semana", afirmou Zidane, se referindo ao duelo de ida contra o Bayern de Munique. E ele assegurou não temer uma suposta pressão extra ao juiz que apitará este duelo como consequência do ocorrido em Madri. "Nós vamos fazer o nosso trabalho e o árbitro o seu", reforçou.

O Real está na terceira posição do Campeonato Espanhol, com 67 pontos, quatro atrás do vice-líder Atlético de Madrid, que na quinta-feira enfrenta a Real Sociedad, fora de casa, no complemento desta 33ª rodada. E pelo fato de o Sevilla estar envolvido na decisão da Copa do Rei contra o Barcelona, em duelo marcado para este sábado, o confronto que o time madrilenho faria com a equipe de Sevilha, no próximo final de semana, pela 34ª rodada, foi transferido para o dia 9 de maio.