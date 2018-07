Zidane minimiza fúria de Cristiano Ronaldo: 'Não sou bobo e ele é inteligente'

O técnico Zinedine Zidane tratou de colocar "panos quentes" na polêmica criada pela fúria exibida pelo astro Cristiano Ronaldo ao ser substituído no último sábado, durante o empate por 2 a 2 com o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. Na véspera do duelo com o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa, o francês tentou adotar um tom de normalidade ao comentar o comportamento do seu comandado.

"Tudo normal. A raiva não é apenas dele. Todos os jogadores quando deixam o campo podem estar com raiva. E nós pensamos sobre o jogo de amanhã. É o que é, eu tomei a decisão para o bem do jogador. Que se fale mais disso do que dos jogos, é assim. Você tem que conviver com isso e estamos calmos. Eu não sou estúpido e ele é inteligente. Estamos aqui para o mesmo, não só para falar de outras coisas", disse.

Vídeos mostram Cristiano Ronaldo tendo uma reação bem acima do tom diante da substituição, inclusive xingando Zidane no banco de reservas. Mas além de tentar diminuir a polêmica envolvendo o seu principal jogador, o treinador também está pressionado pelos recentes tropeços do Real Madrid, que empatou nos últimos dois compromissos no Campeonato Espanhol.

"Claro que você pode fazer as coisas melhor. Quando você tem chances, gostaria de fazer mais gols. Sobre o tema defensivo você sofre dois gols e é algo que podemos corrigir. É uma questão de todos, não apenas da defesa", afirmou.

O duelo desta terça-feira marcará o encontro entre dois times que venceram na primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Mas enquanto o Borussia Dortmund massacrou o Legia Varsóvia por 6 a 0, o Real Madrid sofreu para bater o Sporting por 2 a 1. "Espero um jogo muito disputado. Eles têm alguns novos jogadores, mas que não mudaram sua filosofia. Eles querem jogar futebol, mas nós também", comentou Zidane.

Sem os lesionados Casemiro e Marcelo, o Real Madrid deve entrar em campo com a seguinte formação: Casilla; Carvajal, Ramos, Pepe e Danilo; Kroos, Modric e Kovacic; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.