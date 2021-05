Zidane não vai contar com Varane diante do Chelsea, mas poderá ter Sergio Ramos

O zagueiro Raphael Varane vai desfalcar o Real Madrid, nesta quarta-feira, em Londres, no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, diante do Chelsea. Um exame apontou uma lesão muscular na coxa direita do atleta francês, que ficará em recuperação por pelo menos duas semanas.

Varane se machucou no sábado, durante o primeiro tempo do jogo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, no qual o time do técnico Zinedine Zidane venceu por 2 a 0. O zagueiro foi substituído no intervalo por Nacho Fernandez.

Leia Também Neymar prevê dificuldade contra City, mas diz acreditar em vaga na final

Além do jogo com o Chelsea, o francês também não deverá atuar frente ao Sevilla, no próximo domingo, em duelo importante pelo Campeonato Espanhol. Varane também não é esperado no jogo contra o Granada, no próximo dia 13.

Em compensação a zaga madrilenha poderá contar com o retorno do experiente Sergio Ramos, livre de lesão muscular. Maior líder do time, o zagueiro, de 35 anos, treinou normalmente nesta segunda-feira e poderá fazer a dupla de zaga com o brasileiro Eder Militão, autor de um dos gols na vitória sobre o Osasuna.

A quatro rodadas do final do Campeonato Espanhol, o Real Madrid é o segundo colocado, com 74 pontos, dois atrás do líder Atlético de Madrid. Na Liga dos Campeões, o time espanhol vai para a Inglaterra com a necessidade de vencer o Chelsea, após empate na Espanha por 1 a 1 na semana passada.