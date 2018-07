Zidane nega conversa entre CBF e Real Madrid sobre Marcelo

A explicação dada pelo técnico Dunga para não convocar o lateral-esquerdo Marcelo para os dois próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 voltou a ser colocada em xeque por Zinedine Zidane, o técnico do Real Madrid. Neste sábado, ele negou que membros da sua comissão tenham conversado com Dunga e seus auxiliares sobre a condição física do jogador.

"Nunca ninguém falou com as pessoas daqui sobre o tema Marcelo. Está muito bem fisicamente. Está preparado e quer jogar com o Real Madrid", disse, negando a explicação de Dunga, de que tomou a decisão após conversar com os médicos do Real Madrid sobre Marcelo.

No mesmo dia em que Dunga deu tal explicação e convocou a seleção para os duelos com o Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias, Marcelo treinou no Real Madrid. O lateral realmente vem sofrendo com problemas físicos nesta temporada, mas foi aproveitado por Zidane nos últimos compromissos do time.

Neste sábado, Zidane também comentou a situação de outros brasileiros do elenco. Ele garante que tem enxergado evolução em Danilo, alvo de críticas de parte da torcida e que deverá ser poupado no duelo deste domingo com o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol.

"Estou muito contente pelo que está fazendo e com seu papel. Quando não jogou, estava comprometido nos treinamentos e é muito profissional. Acho que Danilo pode melhorar e acredito que irá fazê-lo", afirmou.

O treinador também exaltou o volante Casemiro, embora não tenha confirmado a sua titularidade par domingo. "Nesse momento está jogando e está se saindo bem. Amanhã haverá mudanças na equipe e isso é normal. A equipe está jogando bem com ou se ele e isso significa que todos são importantes".