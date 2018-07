Zidane nega favoritismo e minimiza retrospecto favorável contra o Bayern

O Real Madrid visita o Bayern de Munique nesta quarta-feira, na Alemanha, na abertura do confronto pelas semifinais da Liga dos Campeões. Trata-se da repetição do duelo de quartas de final da temporada, quando o Real levou a melhor. Mas o técnico Zinedine Zidane descartou o favoritismo e apostou em dois jogos equilibrados.

"Não há nada de favoritismo, nem para um e nem para outro. É uma semifinal, é diferente do que aconteceu no ano passado. É outra partida. Estamos nas semifinais e queremos jogar uma boa partida. Estamos preparados para isso, sabendo que vamos ter que sofrer, mas isso é o futebol", comentou.

Nas quartas do ano passado, o Real derrotou o Bayern na Alemanha por 2 a 1, mas foi surpreendido na volta pelo mesmo placar. Na prorrogação, marcou três vezes para garantir a vaga à semifinal, dando sequência à campanha que culminaria no seu 12.º da Liga dos Campeões.

Naquele confronto, Cristiano Ronaldo foi fundamental ao marcar cinco dos seis gols do Real. Agora, Zidane conta com o português novamente em alta para eliminar o mesmo adversário. "Sabemos o peso do Cristiano e esperamos que ele esteja bem amanhã", disse o francês.

Outro nome importante para o Real é Sergio Ramos, que cumpriu suspensão na segunda partida das quartas de final contra a Juventus e volta ao time nesta quarta. "É nosso capitão e líder. É muito importante para nós. Quando o Sergio joga, é melhor para a equipe", apontou Zidane.

Campeão de três das últimas quatro edições da Liga dos Campeões, o Real tenta manter o ótimo retrospecto recente em confrontos de mata-mata. Do outro lado, porém, encontrará um Bayern que cresceu demais após a chegada do técnico Jupp Heynckes e que já garantiu o título do Campeonato Alemão.

"Alguma coisa mudou (no Bayern). Alguma coisa o Heynckes fez de muito bom. Tenho o máximo respeito. O que ele já fez no Real Madrid, no Bayern... É admirável. Tenho apenas palavras boas para este senhor. Vai ser uma partida bonita, gostamos de jogos assim", projetou Zidane.