Zidane pede paciência à torcida do Real Madrid no Santiago Bernabeu

Recordista de títulos na Liga dos Campeões com dez taças e pelo menos semifinalista desde 2010, o Real Madrid entra em campo nesta terça-feira, às 15h45, para enfrentar o Wolfsburg, com uma missão complicada no Santiago Bernabéu. Com desvantagem de 2 a 0, o time merengue tem de vencer por três gols de diferença para avançar de fase na competição. Se repetir o placar da ida, na Alemanha, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis.

Por isso, o técnico Zidane pede tranquilidade ao torcedor. "Tempos 90 minutos ou mais para reverter isso, não apenas cinco minutos. A mensagem é ter paciência! Tudo pode acontecer no futebol. Temos de manter o foco do primeiro ao último minuto de jogo. O certo é que estamos determinados", disse o treinador francês e ídolo do clube, que não tem nenhum desfalque para a partida. Ele aposta alto nos atacantes Cristiano Ronaldo e Benzema.

No outro confronto das quartas de final, Manchester City e PSG se enfrentam no Etihad Stadium, na Inglaterra. Na ida, em Paris, houve empate por 2 a 2, em duelo bastante equilibrado. "O City tem vantagem, sejamos realistas. Essa vantagem é considerável, mas não é insuperável. Sem querer soar pretensioso, o PSG pode vencer fora de casa", disse Blanc, técnico do time francês. O empate menor do que 2 a 2 classifica o time de Manchester. Nas Liga dos Campeões, em caso de igualdade dos resultados, a decisão vai para os pênaltis.