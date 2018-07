Zidane pode assumir o comando do Monaco, segundo jornal francês

PARIS - Zinedine Zidane pode assumir o comando técnico do Monaco. Segundo informações do jornal francês L'Équipe, mesmo colocando o time na vice-liderança do torneio Nacional e garantindo lugar na Liga dos Campeões de 2014/2015, Claudio Ranieri não está nos planos do bilionário Dmitry Rybolovlev para comandar um dos emergentes do futebol europeu na próxima temporada.

Auxiliar-técnico de Carlo Ancelotti no Real Madrid, Zidane desponta como o principal nome para liderar o elenco que conta com jogadores como James Rodríguez e Toulalan. Claudio Ranieri não é muito bem visto no elenco francês, e já teve desentendimentos públicos com a principal estrela do clube: Falcao Garcia.

Nesta semana, o craque Zinedine Zidane, de 41 anos, carrasco do Brasil nas Copas de 1998 e 2006, confirmou seu desejo de ser treinador para a revista France Football. "Essa é a minha vocação".

A revista chegou a especular que o francês poderia assumir o comando do Real Madrid, em 2016. "Serei um treinador ambicioso em relação ao sistema de jogo e à luta por títulos. Serei atrevido também nessa nova função". Desde sua aposentadoria em 2006, Zidane desempenhou diversas funções nos Merengues, como conselheiro de Florentino Pérez e diretor esportivo.