Zidane reclama que Real Madrid 'não foi valorizado' e elogia Liverpool de Klopp

Zinedine Zidane sofreu muitas críticas com o futebol do Real Madrid e, nesta segunda-feira, resolveu abrir o coração antes de encarar o Liverpool, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador francês não acha correto a "desvalorização" de sua equipe, promete muita luta por vaga nas semifinais e não escondeu seu apreço pelo Liverpool de Jürgen Klopp.

"Acho que o Real Madrid não foi valorizado. Confio muito na minha equipe e sei o que ela pode dar. Mas não podemos mudar isso. Só podemos trabalhar no dia a dia", desabafou. "Nunca desistimos das coisas, não damos por perdidas enquanto existir vida. Vamos lutar. Por tudo. Tivemos momentos difíceis, agora estamos melhores, mas não significa nada", disse o treinador.

O Real Madrid está brigando pelo título espanhol e, para Zidane, chega em condições semelhantes ao Liverpool em reencontro na Liga dos Campeões após três anos da final de 2018. "Para o Madrid é uma nova final, um embate com dois jogos. Sabemos que são 180 minutos ou mais, mas para nós a primeira coisa é o jogo de amanhã", acrescentou, pensando apenas no duelo de ida, nesta terça-feira, em Madri.

Sobre as críticas, Zidane faz questão de exaltar seus comandados. Não aceita que nenhum jogador seja desrespeitado. "Todos os jogadores que aqui estão sabem jogar e conquistaram o direito de atuar neste grande clube. Todos compreendem muito bem o Karim (Benzema, principal referência do ataque), e o Karim entende os companheiros. Em campo há muita química."

Sobre ter vencido os ingleses na decisão em 2018, por 3 a 1, e o sentimento no Liverpool ser de vingança, Zidane optou pela diplomacia. "Não pensamos no passado. Temos de viver agora, as duas equipes. Para eles é um jogo diferente e para nós também", declarou.

E não poupou elogios ao oponente e seu treinador. "É uma equipe completa, um conjunto muito forte e muito sólido e quando se trata de jogar em equipe é muito bom. Não há um único ponto em particular, embora sim, os três atacantes sejam muito bons", endossou.

Zidane revelou que aprende muito com Klopp e fez questão de não esconder esse seu lado de fã. "Ele é um grande treinador. Tem experiência e o trabalho que tem feito é muito bom. Cada um tem o seu caminho. Olhei para todos os técnicos e vi muitas coisas sobre ele quando estava fazendo o curso (de treinador)", revelou. "Não vou copiá-lo, mas você aprende e eu aprendi com ele."