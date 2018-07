Zidane reitera acerto, mas diz que renovação ainda não foi oficializada pelo Real

O técnico Zinedine Zidane reiterou nesta terça-feira que já está certa sua renovação de contrato com o Real Madrid . O acordo, contudo, ainda não foi oficializado pelo clube madrilenho. O acordo entre clube e treinador acontece em meio a um momento de diversas renovações no elenco do Real.

"Em termos de renovação, já está feito, mas isso não significa nenhuma mudança para mim. Eu me preocupo somente com o dia a dia no time e não estou olhando muito além disso. Seria complicado", declarou Zidane, em entrevista coletiva concedida nesta terça, véspera do jogo do Real contra o Betis, em rodada do Campeonato Espanhol.

O contrato de Zidane terminaria em junho de 2018, mas o Real Madrid optou por antecipar a renovação e agora firmou novo acordo com validade até junho de 2020. Ídolo do Real Madrid nos tempos de jogador, o francês começou a treinar a equipe em janeiro de 2016.

Desde então, conquistou o Mundial de Clubes (2016), duas Ligas dos Campeões (2015/2016 e 2016/2017), além de duas Supercopas da Europa (2016 e 2017) e o Campeonato Espanhol (2016/2017).