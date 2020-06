Zidane responde declaração supostamente irônica de Piqué: 'Falem o que quiser'

O técnico Zinedine Zidane rebateu neste sábado a declaração do zagueiro Gerard Piqué, que, após o empate sem gols do Barcelona com o Sevilla nesta sexta-feira, disse que será difícil para o time catalão conquistar o Campeonato Espanhol em razão do "que tem acontecido com o Real Madrid".

A fala do zagueiro foi considerada uma insinuação de que a arbitragem estaria favorecendo o Real Madrid em algumas ocasiões. Na entrevista coletiva com perguntas virtuais deste sábado que antecede o duelo contra a Real Sociedad, Zidane, inicialmente, foi evasivo.

"Tenho a sorte de fazer o que gosto e nem todos podem dizer a mesma coisa. Também posso reclamar da vida como muitas pessoas, mas como treinador nada vai mudar por falar sobre algo de errado. Mas sou positivo na vida, é esta a minha forma de ser. Palavras de Piqué? Falem o que quiser, o que me importa é jogo de amanhã. Tenho a minha opinião sobre esse assunto, mas não vou dizer nada", afirmou o treinador francês, que, com a insistência dos jornalistas, decidiu falar sobre o tema e responder o zagueiro, em tom cordial.

"Não, não creio" (que os árbitros favoreçam o Real Madrid), respondeu o técnico. "Espero que isso não influencie o campeonato. É verdade que pode ser jogado de maneiras diferentes, fora do campo, mas não o fazemos porque somos o Real Madrid e conhecemos a nossa força. O que queremos é jogar em campo, se estivermos preparados, podemos fazer coisas boas. Não vou comentar, todos podem falar e dizer o que lhes interessa", acrescentou Zidane.

De acordo com a imprensa da Catalunha, a fala de Piqué, se considerada uma crítica à arbitragem em tom de ironia, poderá ser alvo de medidas disciplinares por parte do Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol).

O Barcelona ainda é líder da competição, com 65 pontos. No entanto, com o tropeço diante do Sevilla, a equipe catalã pode perder a liderança caso o Real Madrid vença a Real Sociedad neste domingo. Se isso acontecer, o time madrilenho igualará a pontuação e ultrapassará o arquirrival na tabela por levar a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate.

"Amanhã será apenas mais uma das 11 finais que temos. Estamos muito bem. Não tivemos muitos dias de recuperação, será o primeiro jogo que fazemos fora, contra uma equipe muito boa, que vai complicar a nossa vida, mas queremos dar boa resposta", declarou Zidane.