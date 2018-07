Zidane sai em defesa de Pepe e Mourinho

A imprensa madrilenha, geralmente leal ao Real Madrid, disse que Mourinho escolheu uma tática "negativa" na derrota por 2 x 1, e que Pepe agiu de forma inadmissível ao dar um pisão na mão de Lionel Messi.

"Acho que todas as críticas dirigidas ao Madrid, ao seu treinador e aos jogadores são muito injustas", disse o francês, que jogou pelo Real, à edição de sexta-feira do jornal As.

"Pepe é um jogador do qual você quase não escuta um pio fora do campo. É um camarada charmoso, muito elegante. Mas, quando ele entra em campo, fica obcecado com vencer, e essa ansiedade pela vitória o faz cometer erros."

"Obviamente, ele se desculpou pelo que fez, mas Pepe é um jogador que dá tudo de si no campo de jogo, e às vezes vai ao limite", acrescentou Zidane, que desde julho trabalha como diretor de futebol do clube madrilenho.

Os jornais As e Marca continuaram recriminando Pepe e Mourinho na sexta-feira. O Marca questionou o Real por divulgar na quinta-feira uma mensagem no seu canal de TV dizendo que Pepe pisou sem querer na mão de Messi.

"Pepe tem uma realidade distorcida, e fez do Real Madrid cúmplice numa ação que envergonhou os torcedores do clube", disse um artigo opinativo publicado no Marca.

Carles Vilarrubi, vice-presidente do Barça, disse que "ninguém acredita" na justificativa apresentada por Pepe. Ele comparou o incidente a um caso ocorrido em agosto, quando Mourinho enfiou um dedo no olho do treinador-adjunto do Barcelona, Tito Vilanova, ao final do jogo da Supercopa Espanhola.

"O problema é que as pessoas se sentem protegidas", disse Vilarrubi a uma rádio. "Após o incidente do dedo no olho, o clube emitiu uma justificativa (o Real disse que Mourinho foi provocado). Isso gera uma cultura em que Pepe se sentiu livre para agir e fazer o que fez. O mundo todo viu. O Barça não precisa fazer queixas oficiais."

A manchete do Marca na sexta-feira foi "Os sete pecados de Mourinho", remetendo a um artigo que criticava o treinador português por sua tática, pela escalação do time, pelas substituições e pela análise que fez após o jogo de quarta-feira.

Zidane defendeu Mourinho, dizendo que ele acumula estatísticas "incríveis" desde que chegou ao Real. "E pensar que alguns duvidam do seu compromisso com o Madrid e (dizem) que ele vai permanecer só por dois anos e irá embora. Sinceramente, prefiro que ele fique só dois ou três anos e faça algo grande, a alguém que fique dez (anos) e não faça nada."

O Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol, pega o Athletic Bilbao no domingo, e na quarta-feira tentará reverter a vantagem do Barcelona no jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei.

(Reportagem de Mark Elkington)