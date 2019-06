Zidane se diz empolgado com os reforços e planeja pré-temporada do Real Madrid

Após uma temporada decepcionante, sem títulos e repleta de frustrações, o Real Madrid investiu pesado na janela de transferências para voltar a vencer na temporada 2019/2020 e agradar o técnico Zinedine Zidane. O francês disse estar animado com os cinco reforços que o clube espanhol contratou e já começou a planejar a pré-temporada.

A partir do dia 20 de julho, o Real Madrid disputará o International Champions Cup, um torneio amistoso de pré-temporada com jogos nos Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Cingapura, China e Suécia. Na entrevista coletiva com os organizadores da competição, Zidane mostrou empolgação com o investimento da diretoria para reforçar o elenco e prometeu utilizar os novos jogadores nos jogos preparatórios.

"Os torcedores não são os únicos que estão empolgados com os reforços. Eu estou muito animado. Foi muito interessante para nós", disse o treinador. "Claro. Esse é nosso plano e o que queremos, por isso que contratamos esses jogadores. Para os jogadores, a pré-temporada, como sabem, é muito importante. É essencial que eles estejam conosco desde o primeiro dia", completou.

Até aqui, o clube espanhol trouxe os brasileiros Éder Militão, que estava no Porto, e o jovem Rodrygo, ex-Santos, o lateral-esquerdo francês Mendy, o atacante sérvio Jovic e o atacante belga Eden Hazard, um dos principais jogadores da atualidade, além do japonês Takefusa Kubo, que chega, inicialmente, para reforçar o Castilla, o time B do Real Madrid. É provável que a diretoria ainda invista em mais nomes de peso para a próxima temporada.

"Vamos ter vários tipos de jogadores. Os novos contratados, os que já estavam no time e os jovens que podem ajudar muito a equipe na pré-temporada. Todos são importantes", afirmou o treinador francês. Apesar da fala de Zidane, ainda não se sabe se ele utilizará Vinicius Junior e Rodrygo no time principal. Existe a possibilidade de os dois serem emprestados.

Na competição amistosa, o Real Madrid vai enfrentar Bayern de Munique, da Alemanha, e Arsenal, da Inglaterra, além do clássico diante do Atlético de Madrid. Todos os jogos serão nos Estados Unidos. O torneio ainda conta com os ingleses Manchester United e Tottenham, os italianos Fiorentina, Inter de Milão, Juventus e Milan, o português Benfica e o mexicano Chivas Guadalajara.

"É uma nova temporada, uma temporada importante em que retomamos o sonho e a emoção de voltar a vencer. Não tenho tempo para férias. Estamos aqui para trabalhar e é muito importante ter uma boa temporada neste próximo ano", completou Zidane.