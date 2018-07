Zidane se rende ao futebol brasileiro: 'ele sempre me inspirou'

SÃO PAULO - Em entrevista ao site da Fifa, o francês Zidane confessa sempre ter se inspirado no futebol brasileiro para fazer de sua carreira um feito inesquecível no esporte mais porpular do planeta. Foi diante do selecionado brasileiro que Zidane fez das suas e escreveu seu nome na história do futebol francês e também do Brasil. Em 1998, na Copa da França, a anfitriã liquidou o time de Ronaldo e Roberto Carlos na grande final. Foi um Mundial regado a champanhe. Em 2006, mais uma vez Zidane despachou o selecionado brasileiro nas quartas de final com uma das atuações mais comentadas de sua carreira.

Zidane esteve na Bahia durante o Sorteio dos Grupos da Copa do Mundo. E participou diretamente do caminho do time de Felipão. "Aquela partida naturalmente me traz boas recordações. Aconteceu algo mágico em campo naquele dia, tanto comigo quanto com vários companheiros. Tínhamos realmente uma grande geração de jogadores. Foi um belo momento."

O craque francês, que se despediu quando jogava no Real Madrid, revela que os amigos sempre lhe dizem que aquela partida contra o Brasil na Copa de 2006 foi a melhor de sua vida. Zidane prefere deixar os amigos na dúvida. "Na verdade, não sei. Foi uma das minhas melhores partidas. Mas a melhor? Não tenho ideia. Acho que houve algumas outras, pelo menos para mim..."

Seu entusiasmo muda quando se refere ao futebol brasileiro, sobretudo ele que atuou ao lado de Ronaldo e Roberto Carlos no clube espanhol por anos. Zidane admite sua reverência ao Brasil das chuteiras. "Curiosamente, nas conversas que tenho com alguns ex-jogadores, o Brasil é visto como um país tradicional do futebol, mas apenas isso. Particularmente, foi uma equipe que sempre me inspirou, contra a qual conseguia jogar no mais alto nível, assim como meus companheiros. Cada vez que enfrentávamos a seleção brasileira, sabíamos que éramos capazes de qualquer coisa. Nunca fomos favoritos. E é nesses casos que você costuma realizar as proezas. Foi o que aconteceu comigo e coma França".

Zidane jamais disse que 'humilhou' o Brasil nas Copas, mas sabe que suas atuações fizeram a diferença para o esquadrão francês. Tanto fizeram que recentemente ele ouvido de Zagallo um elogio que jamais esquecerá. Disse também que nunca foi destratado no Brasil. "Vencemos o jogo, nada além disso. Não sinto nenhum ressentimento no Brasil contra mim. Sempre que venho aqui, fico com a impressão de que as pessoas admiram o que fiz. Embora pudesse pensar que eu seria recebido a pedradas (risos)! Recentemente encontrei o senhor Zagallo, que era o técnico da seleção em 1998, e ele me contou uma coisa emocionante.

Disse que, se tivesse de escolher um jogador estrangeiro para colocar na equipe dele, seria eu. Vindo do Professor Zagallo, trata-se de um elogio e tanto."

SELEÇÃO DE 82

Zidane já nasceu com o talento que Deus lhe deu com a bola nos pés. Quem o viu jogar, sabe como era para ele fácil doiminar a bola e dar sequência na jogada. Mas ele também confessa que sempre reverenciou o talento brasileiro. "Quando eu era pequeno e jogava com meus amigos do bairro, organizávamos Copas do Mundo de mentirinha. Qual seleção queríamos ser sempre? O Brasil! É um país que sempre fez parte da minha vida." Zidane sempre foi orientado para se divertir em campo, mesmo contra a seleção brasileira. Com um detalhe: "Se você conseguir vencer o Brasil, será ótimo para o seu currículo".

A seleção de 1982, de Zico e Sócrates, e outros tantos jogadores excepcionais, foi fundamental na formação do jogador francês. Quando aquele time encantou o mundo, Zidane tinha 10 anos. "Não faltavam craques naquele time." Mas de todos que viu jogar, Zidane tira o chapéu para Ronaldo Fenômeno.

Zidane estará no Brasil durante a Copa do Mundo. E com sua França, claro. Para o ex-jogador, o time francês tem condições de ir longe na competição, mas terá de se superar a cada partida. Zidane acha que a França tem alguns bons jogadores, como Ribéry.