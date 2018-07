Zidane se torna o novo treinador do Real Madrid B O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que o francês Zinedine Zidane será o treinador do Real Madrid B, também conhecido como Castilla, na próxima temporada do futebol europeu. O ex-jogador e ídolo do clube espanhol vinha atuando como auxiliar técnico da equipe principal desde junho de 2013, quando o italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando do time.