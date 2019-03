Zidane terá R$ 2 bilhões para buscar Mbappé, Pogba e Hazard, diz jornal

De volta ao Real Madrid, Zinedine Zidane terá 500 milhões de euros (R$ 2,25 bilhões) para investir em contrações para a próxima temporada. A informação foi dada pelo jornal L'Equipe, em sua edição desta quinta-feira, que coloca Mbappé, Pogba e Hazard como principais alvos da equipe espanhola.

Para viabilizar os negócios, Gareth Bale poderia ser vendido ou ser trocado por um dos jogadores pretendidos pelo Real. Segundo a publicação, o Manchester United teria interesse no galês, que teve passagem marcante pela Inglaterra quando defendia o Tottenham. Mesmo assim, é pouco provável que Pogba seja liberado com facilidade pelos ingleses.

Já Hazard é um desejo antigo de Zidane. O treinador já havia indicado sua contratação antes do belga deixar o modesto Lille, da França, para defender o Chelsea. Em entrevista ao jornal As, o goleiro Courtois revelou a vontade de jogar novamente com seu compatriota: "Não sei se o clube o quer, mas para mim ele é um excelente jogador, um dos melhores do mundo e como amigo gostaria que ele estivesse aqui. Acredito que ele queira também."

O próprio jogador já disse algumas vezes que gostaria de ser treinado pelo carrasco brasileiro nas Copas de 1998 e 2006. Outro fator que pode ajudar na negociação é o fato de Hazard entrar em seu último ano de contrato na próxima janela de transferências e, caso o Chelsea não consiga renovar o vínculo, sua estrela pode sair de graça em 2020.

Destaque da Copa do Mundo da Rússia, Kylian Mbappé, é outro nome repetidamente ligado ao gigante de Madri. Nesta semana, a revista France Football afirmou que o presidente do Real, Florentino Pérez, poderia oferecer 280 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) pelo jovem atacante do PSG.

O Real Madrid pretende atacar o mercado depois de uma temporada decepcionante. Após três títulos seguidos da Liga dos Campeões, a equipe foi eliminada pelo Ajax nas oitavas de final desta temporada. Além disso, a saída de Cristiano Ronaldo deixou o clube carente de uma referência técnica em campo.