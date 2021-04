Zidane tira pressão de Vinicius Junior antes de clássico: 'Temos de deixá-lo tranquilo'

O Real Madrid fez neste sábado o clássico contra o Barcelona, no estádio Alfredo Di Stefano, em Madri, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o técnico francês Zinedine Zidane procurou tirar a pressão dos ombros de Vinicius Junior, após o atacante brasileiro realizar uma grande exibição pela equipe da capital espanhola diante do Liverpool, neste meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa.

"Estamos felizes com Vini, temos que deixá-lo tranquilo e não há que falar que ele será o melhor do mundo, existe muito ruído. Ele está concentrado", disse Zidane, em entrevista coletiva, ao ser perguntado se o brasileiro poderia vir a ser o melhor jogador do mundo no futuro.

Leia Também Vinícius Júnior faz 2, Real vence Liverpool e abre vantagem na Liga dos Campeões

O francês também foi questionado sobre o craque Lionel Messi, que pode fazer neste sábado o último clássico contra o Real Madrid pelo Barcelona - o contrato do argentino chega ao final no meio deste ano e ainda não há sinais de renovação. Zidane garantiu que torce pela permanência do astro no rival.

"Quero que fique lá no Barcelona, é bom para a liga espanhola. Sabemos o jogador que é, mas são todos muito bons. Vamos tentar controlar suas forças, como sempre, e ter um bom jogo com a bola", comentou.

Zidane também tratou de tirar o peso que um possível tropeço neste sábado pode ter na disputa pelo título espanhol, que ficou embolada nas últimas semanas. O técnico destacou que o Atlético de Madrid ainda é o favorito por ser o líder, mas que só haverá uma decisão na última rodada, com Barcelona e Real Madrid próximos na tabela de classificação.

"Não (derrota não dá fim às chances). E não estou pensando nisso. Vamos ver ao fim do jogo, mas estamos otimistas e vamos dar tudo em campo. São mais três pontos, como contra o Eibar e o Cádiz", definiu.

O time de Madri tem maior pressão pela vitória no clássico, já que está na terceira colocação do Campeonato Espanhol com 63 pontos, dois atrás do Barcelona, que vem em segundo. O líder Atlético de Madrid tem 66 e só vai a campo neste domingo contra o Betis, em Sevilha.