Zidane torna-se assessor especial do Real Madrid

"Zidane estará prontamente disponível ao presidente e ao técnico para todas as questões envolvendo a equipe principal do Real Madrid, com quem ele manterá contato frequente", informou o clube líder do Campeonato Espanhol em seu site nesta sexta-feira.

"Ele participará de eventos na Liga dos Campeões. Ele também viajará com o time de forma regular... e participará de preleções antes dos jogos, treinamentos e reuniões com o treinador (José Mourinho)."

Mourinho fez um apelo no mês passado para que o ex-meia do Real trabalhasse próximo ao time, em vez de operar como conselheiro do presidente do clube, Florentino Perez.

Zidane, que ganhou três vezes o prêmio da Fifa de melhor jogador do mundo, se aposentou depois de ser expulso na final da Copa do Mundo de 2006, em que a Itália venceu a França nos pênaltis.