Zidane transforma Real Madrid em máquina de gols e fica perto de recorde

O Real Madrid está fazendo história sob o comando do técnico Zinédine Zidane. ídolo da equipe como jogador durante os anos 2000, o francês ostenta um aproveitamento espetacular como técnico do clube em pouco mais de um ano e meio de trabalho. Os madrilenhos conquistaram sua sétima taça com o treinador nesta quarta-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pela Supercopa da Espanha - o Real já havia derrotado o rival na ida, em pleno Camp Nou, por 3 a 1.

Apesar de ter elevado o patamar do time desde que assumiu como técnico, em janeiro de 2016, Zidane dá todo crédito aos jogadores: "O que há por trás dos títulos é muito trabalho e muita vontade de fazer as coisas. Essa equipe tem fome e isso se percebe quando jogamos", afirmou após o triunfo sobre o Barça. "Este grupo quer seguir somando vitórias, troféus e eu disfruto o que está acontecendo", completou.

Além de empilhar taças com Zidane, os merengues ficaram ainda mais próximos de bater um recorde que vem desde a década de 1960, defendido por nada menos que o Santos de Pelé, segundo o jornal Marca. Diante do Barça, o Real chegou à 68ª partida marcando gols, sequência que vem desde a temporada passada no futebol europeu. Neste período, o time alcançou o número de 51 vitórias, 12 empates e apenas 5 derrotas.

O Santos balançou as redes em 74 duelos consecutivos entre os anos de 1961 e 1962, alcançando as mesmas 51 vitórias que o Real Madrid tem hoje, além de 14 empates e 9 derrotas. Apesar de ter um aproveitamento pior, o alvinegro paulista leva vantagem no número de gols marcados: foram 245 gols na sequência, contra 187 dos espanhóis até o momento.

Para superar a marca santista, os madrilenhos terão que marcar nos próximos sete jogos, contra Deportivo La Corunã, Valencia, Levante, Real Sociedad, Betis e em uma partida pela Liga dos Campeões, com adversário ainda a ser definido. "Tenho um elenco espetacular e quando mexo na equipe titular, não muda a maneira de jogar", concluiu o comandante.