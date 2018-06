Zidane vê Cristiano Ronaldo 'mais motivado para mostrar do que é capaz' no Real

O Real Madrid segue inevitavelmente na contagem regressiva para o grande duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, em casa, contra o Paris Saint-Germain, mas se vê obrigado a focar com empenho a partida que fará neste sábado contra a Real Sociedad, também no estádio Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. E o bom desempenho de Cristiano Ronaldo nestes próximos duelos é visto como muito importante para que o time madrilenho emplaque duas boas vitórias.

Ao comentar o atual momento do astro português, que passou em branco no decepcionante empate por 2 a 2 com o Levante, em Valência, pela rodada passada da competição nacional, o técnico Zinedine Zidane afirmou nesta sexta-feira que percebeu o atacante cheio de vontade de brilhar em um momento no qual vem acompanhando a instabilidade que a própria equipe do Real tem exibido.

E o fato de o time merengue ocupar hoje apenas a quarta posição do Espanhol, 19 pontos atrás do líder Barcelona, e estar em busca de confiança para encarar o PSG de Neymar na próxima quarta-feira fez o treinador admitir que o seu principal jogador deve encarar estes próximos confrontos com uma empolgação extra.

"Talvez Cristiano esteja mais motivado agora mesmo, querendo mostrar do que é capaz. Não estou preocupado com o que se fala sobre ele, é um jogador excepcional. Pode estar preocupado por não marcar, mas sempre aparece (com gols) em jogos importantes", ressaltou Zidane, em entrevista coletiva.

O francês, por sua vez, cobrou foco do Real na partida diante da Real Sociedad, embora seja impossível parar de pensar no grande embate com o PSG na próxima semana. "Somente estamos concentrados neste jogo (de sábado). Queremos fazer um bom jogo, sabendo que vai ser difícil diante de um rival muito bom. É um jogo de Liga (Espanhola) importante e queremos ganhar os três pontos", disse o comandante.

Zidane ainda reconheceu que a falta de regularidade "tem sido o problema" do Real neste ano, mas mostrou confiança para os próximos desafios e, ao projetar o duelo contra o PSG, destacou: "Vamos dar tudo. Ninguém sabe o que vai acontecer na quarta-feira, mas temos muita vontade de fazer um bom jogo. Sabemos que será difícil, mas não estamos ansiosos. São essas partidas que os jogadores gostam de jogar".