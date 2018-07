Zidane vê Ronaldo e Benzema em baixa, mas confia em reação no clássico

O Real Madrid entrará em campo neste sábado para encarar o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, esperando dias melhores de seus homens de frente. Com Gareth Bale lesionado e Cristiano Ronaldo e Karim Benzema longe dos melhores momentos, o técnico Zinedine Zidane confia na reação destes jogadores para vencer o rival no Wanda Metropolitano.

"É verdade que isso não é normal, mas eles apenas precisam continuar treinando e continuar fazendo o que estão fazendo", declarou o treinador nesta sexta. "Você não precisa falar para o Karim e o Cristiano que eles precisam treinar mais, é algo que eles fazem. Eles vão para o campo e vão marcar, tenho certeza disso."

Cristiano Ronaldo vive bom momento apenas na Liga dos Campeões, na qual marcou seis vezes em quatro jogos, mas no Campeonato Espanhol, balançou as redes somente uma vez em sete partidas. Benzema vive momento ainda mais complicado e anotou apenas dois gols em 12 partidas na temporada.

Em relação ao português, Zidane tem mais um motivo para confiar na reação. Afinal, Ronaldo é o detentor do recorde de gols no clássico de Madri, com 21. Por outro lado, Benzema marcou somente três vezes nas últimas 14 partidas diante do Atlético.

O importante para Zidane, porém, foi a vontade demonstrada por ambos nos últimos dias, já que eles ficaram no Real e treinaram, enquanto suas seleções disputavam amistosos. "A gente trabalhou nisso. O que eu quero é que meus jogadores, meus atacantes, joguem bem. E amanhã, é uma boa partida para eles continuarem tentando", disse.