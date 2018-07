Zimbábue é excluído das Eliminatórias por dívida com brasileiro

A seleção do Zimbábue foi excluída, nesta quinta-feira, das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 pela Fifa por não pagar os salários do técnico brasileiro José Claudinei Georgini, mais conhecido pelo apelido Valinhos, que comandou a equipe em 2008.

O Comitê Disciplinar da Fifa disse que tomou a iniciativa "como resultado do não pagamento de uma dívida pendente" pela Associação de Futebol do Zimbábue (Zifa, na sigla em inglês) com Valinhos, treinador com passagem pela seleção brasileira Sub-20.

Inicialmente, em agosto de 2012, o Zimbábue foi ordenado pela Fifa a pagar o brasileiro. Posteriormente, então, a Fifa abriu um processo disciplinar contra a federação do Zimbábue a pedido de Valinhos, explicou a entidade.

Em abril de 2013, a associação do Zimbábue recebeu um prazo de 60 dias para pagar a metade da quantia que devia a Valinhos, e 120 para acertar o valor total. E a entidade recebeu, ainda, um período final de carência para liquidar a dívida antes de ser punida, destacou a Fifa ao anunciar a punição nesta quinta-feira.

Por não ter conseguido realizar qualquer pagamento, o Comitê disciplinar da Fifa "ordenou a expulsão da Zifa da competição preliminar da Copa do Mundo de 2018", disse a entidade que rege o futebol mundial.

A Fifa afirmou que o Zimbábue não recorreu da punição. A entidade passa por graves problemas financeiros, refletindo os problemas econômicos que o país vem enfrentando.

Apenas em 124º lugar no ranking da Fifa, o Zimbábue nunca participou da Copa do Mundo. As Eliminatórias Africanas para o torneio de 2018 estão programadas para começar em outubro.