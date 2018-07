Zimbábue tenta atrair Brasil e outras seleções da Copa

O governo do Zimbábue afirmou nesta sexta-feira que está tentando "atrair" as seleções do Brasil, Chile e México para passarem pelo país antes da disputa da Copa do Mundo da África do Sul.

Walter Mzembi, ministro do Turismo do Zimbábue, disse que os três países já foram convidados a treinar no país. Ele já havia confirmado que a Corria do Norte, um dos adversários do Brasil na fase de grupos, vai se preparar no Zimbábue.

Mzembi afirmou que os norte-coreanos treinarão no país, que faz fronteira com a África do Sul, entre os dias 22 e 31 de maio. Para ele, isso servirá para a divulgação da "marca Zimbábue".

O ministro revelou que "não recebeu uma resposta positiva" nos convites feitos para que Estados Unidos, Inglaterra e Austrália passassem pelo país antes do Mundial. Mzembi lamentou as negativas e disse que desistiu de convencê-los.