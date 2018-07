Zimermann volta ao Atlético-PR e Niehues fica ameaçado O ex-presidente Valmor Zimermann está de volta ao Atlético-PR. Com dois mandatos na década de 80, o dirigente retorna agora para tentar acabar com a instabilidade que ronda a equipe profissional nos últimos meses. Por isso, assumirá como diretor de futebol, fazendo com que Ocimar Bolicenho passe ao cargo de gerente. E uma de suas primeiras ações deve ser a mudança no comando técnico.