Zinedine Zidane admite interesse em treinar seleção da França

Zidane admitiu nesta terça-feira que tem interesse em se tornar treinador da seleção da França, da qual foi um dos líderes na conquista da Copa do Mundo de 1998, único título mundial da equipe. "Sou ambicioso. Agora sou um treinador e eu digo para mim mesmo: "por que não pensar em ser o treinador da seleção?", disse o ex-jogador de 42 anos em entrevista ao jornal La Provence, da França.

Zidane, contudo, pondera que este ainda é um projeto para o futuro. Atualmente no comando do time B do Real Madrid, ele pretende ganhar mais experiência antes de se candidatar ao cargo máximo do futebol francês. O ex-jogador foi alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Bordeaux antes do início da temporada europeia, mas rejeitou essa possibilidade e aceitou o cargo no clube de Madri, após ser auxiliar do técnico Carlo Ancelotti na temporada passada.