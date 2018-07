Zinedine Zidane inicia trabalho como técnico do Real Madrid B

Zinédine Zidane iniciou nesta segunda-feira o seu trabalho como novo técnico do time B do Real Madrid. O ex-jogador e ídolo do clube espanhol, que vinha atuando como auxiliar técnico da equipe principal desde junho de 2013, iniciou os treinamentos nas instalações do time em Valdebebas.

Jogador do clube entre 2001 e 2006, quando se aposentou, Zidane trabalha oficialmente para o Real Madrid desde novembro de 2010, quando começou a cumprir a função de conselheiro especial do time, então treinado pelo português José Mourinho. Em seguida, ele se tornou diretor esportivo em 2011 e dois anos depois passou a ser o auxiliar de Carlo Ancelotti.

Com Zidane como auxiliar, o Real Madrid conquistou os títulos da Liga dos Campeões e da Copa do Rei na temporada passada do futebol europeu. Antes de ser confirmado como novo treinador do time B da equipe espanhola, o ídolo francês chegou a ser cogitado como possível novo técnico do Bordeaux.

Hoje com 42 anos de idade, Zidane tenta começar a sua carreira de treinador depois de ter sido um grande craque como jogador. No futebol, além do sucesso acumulado nos clubes que defendeu, ele foi o grande astro do título da Copa de 1998 pela França e em 2006 foi o principal destaque da campanha que levou o seu país até a final do Mundial realizado na Alemanha.