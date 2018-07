Zinedine Zidane insinua instabilidade emocional da seleção brasileira

PARIS - A falta de estabilidade emocional dos jogadores brasileiros seria um dos pontos mais fracos da seleção nacional e essa já é uma realidade há anos. Isso é o que insinuou nesta quarta-feira o ex-craque Zinedine Zidane.

O francês derrotou o Brasil na final da Copa de 1998 e voltou a gerar um drama no País ao eliminar a seleção de estrelas do Brasil na Copa de 2006. Zidane se aposentou do futebol sem nunca ter perdido sequer um jogo para o Brasil. "É verdade que cada vez que falo do Brasil, tenho grandes lembranças", afirmou.

E nesta quarta-feira ele dá sua receita para a França voltar a triunfar diante dos brasileiros. "Tem que ir e irritá-los ", reforçou. A estratégia de Zidane para comandar a vitória sobre o Brasil em duas ocasiões, segundo ele, foi clara: não deixar o Brasil jogar e, acima de tudo, abafar a equipe brasileira. "Se a França quer vencer o Brasil, ela precisa provocar o Brasil e acima de tudo não deixar jogar", disse.

Zidane não jogou a Copa do Mundo de 2010. Mas sua avaliação acabou se confirmando. A seleção de Dunga e o próprio técnico perderam a cabeça no jogo contra a Holanda e acabaram desclassificados da competição nas quartas de final.

Em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal francês L'Equipe, Zidane admitiu que, apesar de ser o carrasco da seleção brasileira nos últimos anos, ficou surpreendido quando visitou o País para passar férias. "Eles (os brasileiros) me receberam como um brasileiro", disse. "Não houve rancor", apontou.

Zidane teve as suas declarações publicadas com destaque pelo prestigiado diário francês no mesmo dia em que o Brasil irá enfrentar a França, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, em jogo marcado para começar às 18 horas (de Brasília).

