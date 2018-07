Zinho cobra comprometimento de goleiro Felipe no Flamengo

RIO - Reserva neste Campeonato Brasileiro, o goleiro Felipe é esperado nesta terça-feira, no Flamengo, na reapresentação do grupo após a derrota para o Grêmio, no último domingo, por 2 a 0. O atleta pediu dispensa da viagem para Porto Alegre para poder ficar perto do pai, com problema de saúde. Insatisfeito com a perda da vaga no time titular para Paulo Victor, Felipe foi liberado até esta terça.

O diretor de futebol Zinho disse que pediu ao jogador para não ficar abatido. "Sentei com Felipe, apoiei, fui solidário, mas cobrei comprometimento. Ele tem que buscar o espaço dele e tem que respeitar o Paulo Victor, que o respeitou quando ele era titular", disse.

O resultado contra o Grêmio interrompeu uma série de 17 jogos sem derrota de Paulo Victor no gol do Flamengo. A última havia sido para o Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana, por 1 a 0, em outubro do ano passado.