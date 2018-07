Zinho confirma que Flamengo quer reforços do exterior

"A janela foi aberta dia 20 (de junho e termina dia 20 de julho). Estamos trabalhando para ter novas contratações e montar uma equipe forte e competitiva", declarou Zinho, que preferiu não comentar quais serão os jogadores procurados.

De acordo com o dirigente, o Flamengo sonha alto e ainda pensa no título do Brasileirão. Ele lembrou que na última conquista nacional do clube, em 2009, a campanha no início da competição também não foi boa, mas a equipe se recuperou, arrancou no segundo turno e se sagrou campeã.

"Tenho consciência que precisamos melhorar se quisermos disputar o título. Vim para o Flamengo para conquistar grandes objetivos. O meu sonho é o mesmo do torcedor, quero ver o time campeão brasileiro", afirmou Zinho.

E a expectativa do dirigente é de que esta evolução possa ser notada já na próxima partida. O Flamengo receberá o Atlético-GO no próximo domingo, às 18h30, no Engenhão, pela sétima rodada do Brasileirão.