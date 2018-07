Zinho diz que ainda acredita no Vasco: 'Os jogadores nos trazem confiança' São cinco pontos de desvantagem para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a cada partida que passa, a queda do lanterna Vasco parece mais perto. Mas mesmo a apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o discurso no clube segue otimista. De acordo com o auxiliar-técnico Zinho, isso acontece pela postura dos jogadores no dia a dia.