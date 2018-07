Zinho exalta campanha do Vasco, mas minimiza vantagem contra o Fla

Quem viu o Vasco ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado não poderia esperar um início de temporada tão bom para o clube cruzmaltino em 2016. Já são 16 partidas oficiais no ano, sem sequer uma derrota. Com o título da Taça Guanabara, o time chega em alta para a semifinal do Carioca contra o Flamengo e ainda tem a vantagem do empate, mas ninguém em São Januário quer saber deste favoritismo.

"Esses números são frutos do nosso trabalho, de tudo que vem sendo realizado pelo Vasco. É uma motivação, mas isso não decide partidas. Não se pode entrar num jogo desse pensando no empate. Vamos jogar sem mudar nossa característica, nossa atitude, e com respeito ao adversário, um time de altíssimo nível. Dentro da partida, se o resultado de empate acontecer, ótimo, estaremos classificados, mas não podemos entrar pensando nele", declarou Zinho, auxiliar do técnico Jorginho.

Diante da boa fase, a relação do Vasco com a torcida também mudou e isso ficou bem claro na recepção do elenco em Manaus, onde acontecerá o clássico de domingo. Na semana passada, antes do duelo diante do Fluminense, centenas de torcedores foram ao aeroporto receber os jogadores, e o momento emocionou Zinho.

"Se tivesse a possibilidade, seria lindo jogar no Maracanã. Seria o ideal atuar no Rio de Janeiro, mas Manaus é uma opção belíssima. Vivemos isso recentemente na final da Taça Guanabara. A recepção foi de emocionar todos que estavam lá. Ficamos todos arrepiados. Nossos treinos e o hotel estavam sempre repletos de torcedores. Acredito em casa cheia, estádio lotado, digno de uma decisão, de um clássico dessa magnitude", previu.