Zinho não garante permanência de Joel Santana no Flamengo

RIO - A permanência de Joel Santana como técnico do Flamengo parece estar cada vez mais em risco. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o diretor executivo de futebol, Zinho, não a assegurou a continuidade do treinador. "Futebol é feito de resultados e momento. Hoje, não posso garantir a permanência do Joel Santana. Mas também afirmo que ele não está demitido", disse.

Zinho disse não estar satisfeito com a atuações do time nos jogos e que aguarda uma melhor do desempenho, considerado até agora como razoável."Ele ainda é o nosso treinador. É difícil falar o que vai acontecer nos próximos dias. O que posso falar é que estou atento a tudo e ligado em todos os episódios. Passo confiança sempre aos meus profissionais, mas também estou analisando o rendimento", afirmou. "O Joel é o nosso treinador. Garantir a permanência de um profissional nem a minha eu garanto", completou Zinho.

Depois de eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Carioca, o Flamengo vem com uma campanha irregular no Brasileirão. Nos seis jogos, foram três empates, duas vitórias e uma derrota, resultado que coloca o time na nona posição.