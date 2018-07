Zinho participa de treino recreativo do Flamengo O diretor de futebol do Flamengo, Zinho, lembrou dos tempos de jogador e participou do treino recreativo da equipe neste sábado, em Porto Alegre, o último antes do jogo de domingo, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico. O ex-jogador, de 45 anos recém-completados, está aposentado há cinco anos.