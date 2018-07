Zinho revela que vascaínos Jordi e Luan estão em pré-lista da Olimpíada

A confirmação da presença dos dois nomes foi realizada quando Zinho celebrava o retorno do goleiro Martín Silva, que estava defendendo o Uruguai na Copa América Centenário e vai retornar ao time no duelo deste sábado com o Paysandu, em São Januário, pela décima rodada da Série B.

"A volta do Martín é importante para trazer o torcedor, para nossa construção de jogo, afinal se trata de um goleiro de seleção. Agora temos dois goleiros de Seleção, já que o Jordi está na seleção olímpica. Dei um abraço e os parabéns a ele e ao Luan. É um momento de muita felicidade. Me sinto convocado, é méritos deles, pelo trabalho, empenho, profissionalismo", disse.

No treinamento desta sexta-feira, na véspera do duelo com o Paysandu, treinar as jogadas de bola parada foi o principal foco da comissão técnica vascaína. Zinho explicou a preocupação com esse tipo de lance, cada vez mais decisivo para a definição das partidas.

"Fizemos um trabalho de bola parada, que é um ponto forte da nossa equipe desde que começamos o trabalho. A sequência de jogos torna cada vez mais difícil treinarmos isso. Ficamos um longo período sem trabalho e acabou que isso refletiu dentro de campo. Mostramos a eles, individualizamos a marcação. Às vezes, o jogador perde o timing, e isso atrapalha um pouco", comentou.