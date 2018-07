Zizao admite surpresa com convocação para seleção chinesa

SÃO PAULO - O atacante chinês Zizao afirmou nesta segunda-feira que não esperava por uma convocação da seleção de seu país para enfrentar o Iraque, dia 22 deste mês, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2015. O jogo será disputado na cidade chinesa Changsha.

"Fico feliz por jogar pelo meu país. Estou um pouquinho surpreso (pela convocação), agradeço ao Corinthians, ao técnico e aos jogadores do time", disse Zizao numa rápida entrevista após o treino desta segunda-feira no CT.

O jogador revelou até como foi a reação de seus pais após a convocação. "Eles disseram, vai lá e jogue bem. Estou muito feliz", disse.

Sem espaço no time do Corinthians, Zizao ficou de fora da lista dos relacionados para a Libertadores. Ele não atua desde o dia 27 de janeiro, na vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o time titular ainda não tinha terminado a pré-temporada e Tite só escalava os reservas.

Mesmo assim, Zizao disse que pretende continuar no Corinthians até o fim de seu contrato, em dezembro, e que não pensa em deixar a equipe depois do Campeonato Paulista. "Quero ficar no Brasil."