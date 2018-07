Zizao é chamado pela seleção chinesa para Eliminatórias Se vem sofrendo com raras oportunidades no Corinthians e pouco atuou desde sua contratação no início do ano passado, o atacante Zizao parece ter conquistado o reconhecimento do técnico José Antonio Camacho. Nessa segunda-feira, o treinador da seleção chinesa convocou o jogador para a partida diante do Iraque, no dia 22 de março, pelas Eliminatórias da Copa da Ásia de 2015.