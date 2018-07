Zizao é relacionado e pode jogar no Pacaembu Após estrear diante do Cruzeiro, o atacante Zizao está relacionado para a partida deste sábado, às 18h30, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A chance de ele ficar no banco de reservas é grande, apesar de Tite ainda precisar fazer dois cortes. Este pode ser o primeiro jogo de Zizao no Pacaembu diante da torcida alvinegra.