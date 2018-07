Zizao festeja estreia no Corinthians e sonha com Mundial

SÃO PAULO - Com um time misto e sem apresentar um bom futebol, o Corinthians teve como grande atrativo na noite de quarta, diante do Cruzeiro, a aguardada estreia de Zizao. O atacante chinês foi contratado no início de março, por empréstimo, mas só pôde vestir a camisa corintiana pela primeira vez nesta rodada do Brasileirão.

Um dia após a festejada estreia, que durou pouco mais de 10 minutos em campo, o asiático enfrentou o assédio da imprensa no treino do Corinthians e tentou responder as perguntas em um incipiente português. "Ainda não entendo muito, só algumas coisas. Aprendo português com amigos", disse Zizao. "Sobre o treino, eu entendo quase tudo. Quando não posso falar, eu falo em inglês. Com o Tite é em português e english", explicou.

A dificuldade de comunicação não escondeu a felicidade do chinês pela estreia. "Estou feliz. Foi o meu primeiro jogo...", celebrou o atacante, que já sonha com gols e com uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

Há sete no Brasil, Zizao disse estar à vontade no clube, onde já fez muitos amigos. "Todo mundo do Corinthians é simpático. Aqui tem um bando de loucos", brincou, ao ser instado pelos repórteres.

O chinês também revelou ter recebido cobranças de amigos por causa da atuação de quarta. "Alguns amigos conversaram comigo sobre o jogo de ontem. Falaram ''vai, joga melhor no próximo jogo!", disse o chinês, ainda empolgado pela estreia. "Futebol aqui no Brasil é mais ofensivo, todo mundo quer fazer gol, quer atacar", avaliou.