Zizao pedala, dá assistência, mas Corinthians empata com Paulista: 1 a 1

JUNDIAÍ - Foi quase um ano inteiro de dúvidas: Zizao está no Corinthians pelo futebol ou como estratégia de marketing? Neste domingo veio a resposta: pelas duas coisas. Nesta tarde, o chinês foi titular pela primeira vez e não decepcionou quem esperou tanto para vê-lo jogar. Fez linda jogada pela esquerda, deixou um marcador para trás, pedalou na área, driblou, e deu a assistência para Giovanni fazer o gol corintiano no empate em 1 a 1 com o Paulista, em Jundiaí, na estreia no estadual.

Com a jogada, Zizao mostrou que tem futebol para jogar na equipe, ainda que entre os reservas, como foi neste domingo. A notícia de sua estreia como titular e do belo gol que criou deve repercutir na Ásia, exatamente como queria o departamento de marketing do Corinthians quando viabilizou a contratação.

A participação de Zizao transformou um jogo que tinha tudo para ser sem graça. Por conta do Mundial, que terminou em 16 de dezembro, os titulares do Corinthians só voltaram a treinar na segunda-feira passada. Até os reservas ainda não estão em forma para jogar e, por isso, Tite escalou o time com diversos jogadores pouco utilizados ano passado.

Até a jogada de Zizao, o jogo cumpria a expectativa e não empolgava. Pelo lado do Corinthians, Romarinho era quem mais procurava o jogo, mas as chances de gol eram poucas. Aos 18, Giovanni arriscou da entrada da área e mandou para fora. O Paulista respondeu com Cassiano Bodini, que exigiu defesa de Julio Cesar.

Na segunda etapa, Zizao se soltou e passou a procurar mais o jogo pelo lado esquerdo. E foi assim que surgiu o gol. No lance, o chinês deu um tapa na bola para tirar de Lima, que tentava tirar no carrinho e carregou até a entrada da área pela esquerda. Frente a frente com Thales, deu uma pedalada que enganou o lateral e jogou para a linha de fundo. Dali, já livre do marcador, rolou para trás. Giovanni, sozinho, só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Buscando o empate, o Paulista precisou marcar dois gols para que um valesse. Aos 34 minutos, Lázaro balançou as redes, mas o lance estava parado por impedimento de Lima. No minuto seguinte, João Henrique invadiu a área pela esquerda, Julio Cesar saiu mal, não cortou, e o atacante bateu rasteiro, quase sem ângulo, para deixar tudo igual.

PAULISTA 1 X 1 CORINTHIANS

PAULISTA - Richard; Thales, Lima, Lázaro e Correia; Matheus, Kasado (Régis), Flávio Paulino (Diego Marangoni) e Chiquinho; Cassiano Bodini e Marcelo Macedo. Técnico - Giba.

CORINTHIANS - Julio Cesar; Edenilson, André Vinicius, Felipe e Weldinho; Guilherme Andrade, Guilherme, Giovanni (Willian Arão) e Nenê Bonilha (Léo); Zizao e Romarinho. Técnico - Tite.

GOL - Giovanni, aos 13, e João Henrique, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Thales, Guilherme Andrade e Giovanni.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.

CONFIRA OS LANCES DA PARTIDA:

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo em Jundiaí! Corinthians termina empatado em 1 a 1 com o Paulista.

45min - Corinthians tem boa chance de gol! Ataque armado com Romarinho toca para Leo, que chuta forte de frente para o gol, mas goleiro defende.

45min - Corinthians tenta chegar na área adversária, mas zaga tira a bola com chute forte para frente.

43min - Corinthians tenta jogada, mas perde a bola e Paulista segue em contra-ataque.

43min - Times tentam tirar o placar do empate com disputa acirrada da bola.

41min - Cartão amarelo: Guilherme Andrade, do Corinthians, leva cartão por falta em Matheus.

38min - Alterações no Corinthians: entra Leo e sai Nenê Bonilha. Entra William Arão e sai Giovanni, autor do gol do time.

38min - Zizao cobra escanteio, mas jogada não tem definição.

35min - GOOOOOOOOOOLLLLL do Paulista!!!! João Henrique empata o jogo depois de jogada rápida. Ele chega sozinho pela esquerda e chuta de canto na saída da área, deixando Júlio Cesar e André para trás.

33min - Gol anulado do Paulista! Depois de jogada pela direita, paulista arma e Lázaro chuta, mas goleiro marca impedimento e anuma segundo gol do Paulista.

31min - Cartão amarelo: Giovanni chega em jogada brusca em Chiquinho e acaba levando cartão.

31min - Corinthians toca errado e Pauslita ganha de presente um contra-ataque, mas não chegar na área.

30min - Paulista cobra falta, mas chuta forte demais e jogador não consegue acompanhar.

28min - Alterações no Paulista: entra Diego Marangon e sai Flávio Paulino. Entra João Henrique e sai Marcelo Macedo.

27min - Ritmo do jogo fica menos acelerado e jogadores dos dois times tentam armar jogadas mais perigosas.

25min - Giovanni dá chute de fora da área, mas ela passa longe do gol de Richard.

24min - Corinthians toca a bola perto da área do Paulista, mas ela vai muito longa e caba sendo tiro de meta.

22min - Thales e Cassiano tentam fazer jogada pela esquerda, mas defesa do Corinthians segura o ataque do Paulista.

20min - Alteração: Régis entra no lugar de Kasado no time do Paulista.

19min - Kasado, do Paulista, sente a parte posterior d coxa, fica caído e é retirado de campo para atendimento médico.

18min - Paulista se defende e tenta sair jogando.

14min - Paulista também passa perto do gol com chute de Cassiano que assusta Julio Cesar, mas consegue defender.

13min - GOOOOOOOOOOLLLLLL do Corinthians!!!! Giovanni abra o placar, depois de receber a bola de Zizao, que fez jogada impressionante deixando vários marcadores para trás.

9min - Time do Corinthians toca a bola perto da área adversária, mas não consegue armar a jogada.

8min - Corinthians cobra escanteio e goleiro Richard sofre falta.

6min - Corinthians passa perto do gol! Weldinho tenta chuta forte de longe e passa perto do gol, mas Richard afasta a bola.

5min - Cassiano fica com a sobra e chuta bola forte para o gol de Julio Cesar.

4min - Paulista perde a bola perto da área e Corinthians sai jogando, mas a disputa de bola é grande no meio de campo.

2min - Giovanni e Guilherme Andrade saem jogando pela direita, mas Paulista rouba a bola e segue em contra-ataque rápido com o Thales. Flávio chuta forte, mas bola passa longe do gol de Julio Cesar.

0min - A bola volta a rolar em Jundiaí no segundo tempo para primeira rodada do Campeonato Paulista.

PRIMEIRO TEMPO

45min - Juiz apita e primeiro tempo entre Paulista e Corinthians termina em 0 a 0, em Jundiaí.

43min - Corinthians toca a bola, mas faz falta em MAtheus.

41min - Depois de escanteio, Marcelo Macedo chega de cabeça, mas juiz marca novo impedimento do Paulista.

38min - Gol do Paulista anulado. Jogador do Paulista recebe falta e na cobrança de fora da área com bola parada, atacante cabeceia e bola vai direto para o fundo do gol de Julio Cesar, mas juiz já havia apitado falta e ataque e impedimento.

36min - Corinthians sai jogando e Zizao arrisca chute de longe, mas bola passa longe do gol de Richard.

34min - Romarinho recebe a bola pelo mio, enta jogada, mas Lázaro corta e tira a bola.

32min - Edenilson sai disparado e toca para Zizao na entrada da área, mas acaba perdendo a bola na tentativa de drible.

31min - Romarinho perde a bola e Paulista toca a bola no campo de defesa na tentativa de armar um ataque.

30min - Paulista tenta cruzamento pela área, mas Guilherme faz o corte.

28min - Edenilson e Guilherme Andrade tentam levar o Corinthians ao ataque, mas o Paulista rouba a bola e inverte a jogada.

26min - Paulista sai jogando com toques de bola no meio de campo, mas Corinthians rouba a bola e tenta o contra-ataque com Giovanni, mas é barrado por Lázaro.

25min - Giovanni toca bem para o Edenilson na pequena área, mas toca na zaga e acaba dando escanteio.

24min - Paulista tenta jogada pelo meio, mas bola vai fraco no meio do gol de Julio Cesar.

24min - Paulista rouba a bola de Zizao e tenta chegar na área.

22min - Corinthians tenta sair pelo meio de campo, mas zaga do Paulista marca forte e desarma jogadas.

18min - Corinthians passa perto!! Giovanni recebe de guilherme e chuta muito forte de fora de área, mas ela passa pela rede no lado direito do gol do Paulista.

17min - Zizao cobra falta no ângulo do Paulista, mas Richar defende.

16min - Cartão amarelo: Thales, lateral-direito do Paulista, leva cartão por falta em Zizao.

16min - Julio Cesar tem a bola e dá chute forte para frente, levando o time do Corinthians para o ataque. Zizao tenta driblar pela esquerda, mas recebe falta por trás de Thales.

15min - Paulista começa jogada pela direita, mas juiz marca impedimento.

13min - Pauslita cobra escanteio, mas lança bola curta e Corinthians acaba roubando e sai jogando pelo meio de campo.

11min - Paulista tenta chegar com bola área, defesa do Corinthians falha e Julio Cesar sai do gol para pegar a bola.

9min - Zizao chuta para o gol, mas bola fraca é defendida pelo goleiro Richard.

8min - Paulista sai jogando, mas bola é esticada demais e acaba saindo.

8min - Corinthians tenta chegar pela direita com Edenilson, tenta lançamento, mas goleiro do Paulista sai e faz defesa com tranquilidade.

6min - Paulista sai jogando e tenta chegar ao campo de ataque, mas bola é desviada.

5min - A torcida corintiana faz barulho enquanto Zizao cobra escanteio.

4min - Atacante tenta de novo pela esquerda e faz cruzamento na área para o chinês Zizao, que estreia como titular no Corinthians nesta partida.

3min - Romarinho dá primeira arracanda da partida e tenta jogada pela direita, mas é barrado pela defesa.

2min - O Paulista tenta sair com a bola, mas ela é muito longa e acaba saindo pela direita.

1min - Corinthians toca abola na lateral direita com Guilherme e Guilherme Andrade.

0min - A bola começa a rolar no Estádio Jayme cintra, em Jundiaí! O Corinthians, de camisa cinza com o distintivo do Mundial de Clubes, é o primeiro tocar na bola.