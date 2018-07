Zizao terá poucas chances no Corinthians no Brasileirão

Com a recuperação de Jorge Henrique e as voltas do peruano Guerrero e do argentino Martinez, será muito difícil que ele emplaque mais um jogo. Tite ainda tem como opção de ataque Romarinho, titular absoluto, e aguarda o retorno de Emerson, que se recupera de uma lesão no joelho direito.

Zizao é apenas a sexta opção do treinador e só estreou na semana passada contra o Cruzeiro porque Tite estava com o time repleto de desfalques. Parece que o destino do chinês será disputar o Campeonato Paulista de 2013, quando o Corinthians começará a competição com vários reservas.

Já os titulares que descansaram nas últimas rodadas voltam a atuar na próxima rodada, no sábado, contra o Vasco, no Pacaembu. Fazem parte desse grupo: o lateral-direito Alessandro, o lateral-esquerdo Fábio Santos, o zagueiro Paulo André e o volante Ralf. Dos atletas que estão machucados, quem tem mais chance de atuar já no próximo jogo é o meia Danilo.