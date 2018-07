Zlatan Ibrahimovic é eternizado em museu de cera em Paris

O astro Zlatan Ibrahimovic está eternizado na França. Desde 2012 no Paris Saint-Germain, o atacante sueco participou da inauguração da sua estátua de cera no Museu Grévin, em Paris, famoso por já ter retratado mais de 200 personagens em cópias.

Por mais de seis meses, o escultor Eric Saint Chaffray e membros da oficina do museu trabalharam na criação de sua estátua de cera, com fotos, capturas de imagens 3D e vídeos, além de terem obtido as medidas de Ibrahimovic. "É difícil explicar como estou orgulhoso. Estou muito animado, é uma grande honra integrar este museu", disse.

Empolgado com a homenagem, Ibrahimovic publicou uma foto no seu perfil no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos. "Eu tive a oportunidade de tirar uma selfie (autorretrato) comigo no Museu Grévin em Paris. O da direita (a estátua) é feito de cera e o da esquerda (ele) é feito de aço", escreveu.

Com a homenagem, agora Ibrahimovic está no museu ao lado de grandes figuras do esporte, como Pelé, Ronaldo, Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Thierry Henry, Marcel Desailly, Fabien Barthez, Sébastien Loeb e Teddy Riner.

Ibrahimovic, de 33 anos, conquistou o título do Campeonato Francês pelo Paris Saint-Germain nas duas últimas temporadas, sendo o artilheiro dos dois torneios, além de ter vencido a Copa da Liga Francesa na temporada passada.