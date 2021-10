Na zona de rebaixamento, Juventude anuncia a saída do técnico Marquinhos Santos

O Juventude anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Marquinhos Santos. A mudança de comando vem um dia após a derrota no duelo gaúcho para o também ameaçado Grêmio por 3 a 2, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a entrada do clube de Caxias do Sul (RS) na zona de rebaixamento.

"Agora, o Departamento de Futebol passa a procurar por um novo treinador e anunciará o nome nos próximos dias", informou a diretoria do Juventude em um comunicado oficial.

O Juventude não vence há cinco jogos no Brasileirão. No geral, nesta segunda passagem iniciada em 4 de fevereiro, Marquinhos Santos realizou 41 jogos com 13 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Teve um aproveitamento de 41,4%.

"Pelo seu esforço, comprometimento e lealdade, o Esporte Clube Juventude agradece e reforça o sentimento de extremo respeito para com o profissional Marquinhos Santos", finalizou o clube do interior gaúcho.

O Juventude, que tem 27 jogos, segue com 28 pontos, abrindo a zona da degola na 17.ª colocação. Na 28.ª rodada, receberá o Ceará no sábado, às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.