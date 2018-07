Zubizarreta é demitido do cargo de diretor de futebol do Barcelona

No cargo de diretor esportivo, Zubizarreta esteve diretamente envolvido em diversas contratações recentes do Barcelona, incluindo as chegadas dos atacantes brasileiro Neymar e uruguaio Luis Suárez.

"O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, decidiu rescindir o contrato do até hoje diretor de futebol do clube, Andoni Zubizarreta", anunciou o clube em nota oficial. "O presidente, en nome do clube, agradece a Andoni Zubizarreta pela sua dedicação e profissionalismo nesses últimos quatro anos à frente da direção do clube", acrescentou.

Zubizarreta foi goleiro do Barcelona entre 1986 e 1994 e havia retornado ao clube no cargo de diretor esportivo em julho de 2010. A política de contratações do time vinha sendo bastante criticada em anos recentes, sobretudo a falta de reforços para o sistema defensivo, que foi incrementado com a chegada de vários jogadores na última janela de transferências.

Agora, porém, o Barcelona está proibido de realizar contratações em 2015 por causa de irregularidades na incorporação de jovens. O clube catalão inclusive marcou para a próxima quarta-feira uma reunião em que o principal tema será a punição imposta pela Fifa.