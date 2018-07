Zverev deixa o Top 10 da ATP e Rogério Dutra Silva atinge seu melhor ranking

A atualização desta segunda-feira do ranking da ATP apresentou uma alteração no seleto grupo dos dez melhores tenistas do mundo. O francês Jo-Wilfried Tsonga retornou ao Top 10, enquanto o alemão Alexander Zverev deixou o grupo após o descarte de pontos.

Tsonga não atuou na última semana e se manteve com 3.040 pontos, o que acabou sendo suficiente para o francês saltar do 11º para o décimo lugar, pois Zverev defendia os pontos assegurados com o vice-campeonato do Torneio de Halle em 2016, mas parou nas semifinais em Stuttgart. Assim, caiu para a 12ª posição, pois passou a acumular 2.860 pontos, também sendo ultrapassado pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

O britânico Andy Murray permanece em primeiro lugar no ranking com 9.390 pontos após descartar 500 do título do Torneio de Queen's de 2016, que será disputado nesta semana. O espanhol Rafael Nadal segue na vice-liderança, com 7.285 pontos, seguido pelo suíço Stan Wawrinka, com 6.175, e pelo sérvio Novak Djokovic, com 5.805.

Eliminado na sua estreia em Stuttgart na semana passada, o suíço Roger Federer agora está com 4.765 pontos, mas permanece em quinto lugar. O canadense Milos Raonic vem logo atrás, enquanto o croata Marin Cilic é o sétimo colocado após avançar às semifinais do Torneio de Hertogenbosch, à frente do austríaco Dominic Thiem e do japonês Kei Nishikori.

Mesmo sem entrar em quadra na última semana, os dois brasileiros melhores ranqueados subiram na lista da ATP. Thomaz Bellucci ganhou cinco postos e está na 52ª colocação, enquanto Rogério Dutra Silva atingiu a sua melhor posição na lista ao se tornar o número 68 do mundo depois de ascender quatro posições. Já Thiago Monteiro caiu para o 98º lugar.

Campeão do Torneio de Stuttgart, o francês Lucas Pouille subiu uma posição e agora é o número 15 do mundo. Já Gilles Muller, de Luxemburgo, atingiu a 26ª colocação após faturar a taça do Torneio de Hertogenbosch.

RANKING DAS DUPLAS

A última semana também foi ótima para os duplistas brasileiros, com Marcelo Melo e Bruno Soares conquistando títulos. E cada um ascendeu uma posição no ranking de duplistas. Melo, campeão em Hertogenbosch ao lado do polonês Lukasz Kubot, é o número 3 do mundo. Soares, que levou a taça em Stuttgart com o britânico Jamie Murray, está em sexto lugar.

Já na lista das duplas, Kubot e Melo continuam na primeira colocação, enquanto Murray e Soares subiram quatro postos, para o terceiro lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Andy Murray (GBR), 9.390 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 7.285

3º - Stan Wawrinka (SUI), 6.175

4º - Novak Djokovic (SER), 5.805

5º - Roger Federer (SUI), 4.765

6º - Milos Raonic (CAN), 4.150

7º - Marin Cilic (CRO), 4.025

8º - Dominic Thiem (AUT), 3.895

9º - Kei Nishikori (JAP), 3.785

10º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.040

11º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.980

12º - Alexander Zverev (ALE), 2.860

13º - David Goffin (BEL), 2.785

14º - Tomas Berdych (RCH), 2.570

15º - Lucas Pouille (FRA), 2.540

16º - Gael Monfils (FRA), 2.545

17º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.360

18º - Jack Sock (EUA), 2.335

19º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.155

20º - Nick Kyrgios (AUS), 2.110

52º - Thomaz Bellucci (BRA), 862

68º - Rogério Dutra Silva (BRA), 708

98º - Thiago Monteiro (BRA), 544

148º - João Souza (BRA), 379