1 a 0: o placar de maior sucesso na África do Sul A Copa da África do Sul teve a pior média de gols desde que a Fifa aumentou para 32 o número de seleções participantes do torneio, em 1998, na França. Foram marcados só 145 gols em 64 partidas, 2,26 gols por jogo - média melhor apenas que a do Mundial de 1990, com 2,21.